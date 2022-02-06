Оружие для Украины: в Германии сделали неожиданное заявление

В стране заявили о более активной роли Германии во внешней политике

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В Германии должны, среди прочего, рассмотреть возможность отправки оружия в Украину.

Об этом заявил в интервью Reuters будущий глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген, сообщает "Европейская правда".

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"Мы слишком упрощаем себе жизнь"

По его словам, Германия "демонстрирует политическое лидерство в кризисе", например, восстанавливает "нормандский формат". Однако он отметил, что стране следует рассмотреть вопрос об экспорте оружия, чтобы "Украина могла защитить себя".

"Мы слишком упрощаем себе жизнь, говоря, что всегда поступали так, поэтому мы продолжаем. Мы должны обсудить более активную роль Германии во внешней политике, и политика безопасности (политика экспорта вооружений) является ее частью", – сказал он.

Кристоф Гойсген. Фото – ua.news.

Также он заявил, что президент РФ Владимир Путин "разжигает кризис вокруг Украины, чтобы повысить свою популярность дома, но, похоже, пока не решил действовать".

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Угроза со стороны РФ

Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах. В этот период как раз завершатся XXIV зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.

Также сообщалось, что Министерство обороны России 11 февраля проведет военные учения со стрельбами танков, боевых машин пехоты и артиллерии в Ростовской области, граничащей с Украиной. Всего в тактическом учении примут участие более 400 военнослужащих и около 70 единиц военной и специальной техники.

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