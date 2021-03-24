Оружие и наркотики: молодая украинка в Италии стала жертвой разборок наркоторговцев

В Италии арестовали 50-летнего Франческо Лупино, которого правоохранители считают убийцей 29-летней одесситки Кристины Новак.

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Об этом сообщает Украинский центр в Италии на своей странице в Facebook.

История началась в конце октября 2020 года в маленьком городке Альтопашо неподалеку Пизы, где Кристина исчезла после ареста ее сожителя – Айрама Гонзалеса Негрима, 41-летнего предпринимателя испанского происхождения, которого обвиняли в незаконном ношении оружия и боеприпасов, хранении краденых товаров, а также наркотических веществ с целью продажи.

Соседом Кристины и "партнером" в криминальных делах ее сожителя был 50-летний итальянский татуировщик Франческо Лупино. Кристина настаивала, чтобы ее парень удалился от преступного бизнеса. Тот сообщил о разрыве отношений с Лупино и обвинил его в краже денег, вырученных от наркотрафика.

В ответ итальянец угрожал испанцу пистолетом, которыми нелегально владел и всегда носил с собой. В конце концов двое наркоторговцев решили разорвать отношения и поделить имущество. Лупино отдал Гонсалесу наркотики и два пистолета, а позже заявил на него в полицию.

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31 октября во время обыска полиция нашла оружие и наркотики в доме испанца и арестовала его. Кристину также забрали в участок для допроса, однако не выдвинули никаких обвинений, поэтому девушка в этот же вечер вернулась домой.

1 ноября девушка рассказала друзьям и родственникам об инциденте. Утром 2 ноября телефон Кристины отключился. Он снова включился на 15 минут утром 3 ноября. Мама девушки начала переживать из-за отсутствия новостей от дочери и попросила знакомых поехать к ней, чтобы проверить, не произошло ли чего. Однако девушку дома не обнаружили.

Заявление об исчезновении Кристины в полицию подали 9 ноября. Тогда же копы впервые осмотрели дом и нашли ключи от дома Кристины, ключи от автомобиля Гонсалеса, все документы и сумку девушки. Поскольку у не не было с собой документов, добровольное бегство казалась следователям неправдоподобным. Они сразу открыли дело о похищении.

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После двух месяцев неудачных попыток найти девушку полиция переквалифицировала производство с похищения на умышленное убийство и вышла на след предполагаемого убийцы украинки.

23 марта полиция городка Кастельфранко ди Сотто арестовала Франческо Лупино, который досудебным следствием считается подозреваемым в совершении убийства украинки.

Считается, что Кристина была застрелена из огнестрельного оружия. Об этом свидетельствуют остатки цинка, меди и свинца, как основные компоненты пули, которые полиция обнаружили в стенах дома, где проживала Кристина с Гонзалесом. Свидетель рассказал, что в ночь исчезновения Кристины Лупино выносил черные пакеты из дома и грузил их в свой автомобиль, так полиция вышла на след итальянца.

Тело молодой девушки еще не обнаружено, продолжается допрос подозреваемого в убийстве.

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Причиной убийства Кристины стала именно ссора между Франческо и Гонзалесом за два дня до ареста испанца, пишет "Украинская газета в Италии".

Сайт "Сегодня" писал о страшной смерти украинки в Италии, которая хотела уйти от мужа после 15 лет брака, но стала его жертвой – женщине молотком проломили голову.

Также говорилось, что в мае 2018 годав Италии муж убил жену-украинку и застрелился. 33-летний Антонио Жирарди после 7 месяцев брака застрелил свою жену, девушку из Днепра Марину Новожилову.

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