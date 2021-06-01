Оружия не будет. Германия жестко ответила на просьбу Зеленского

Глава МИД Германии заявил, что его страна не будет поставлять в Украину вооружение

Германия ответила Зеленскому отказом. Коллаж "Сегодня"

Германия не будет поставлять оружие Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского.

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Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает Reuters.

"Я убежден, что конфликт (на Донбассе) может быть разрешен только политическими средствами… Это останется ориентиром нашего взаимодействия с Украиной, и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут", - сказал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что желал бы поставок вооружений из Германии в Украину.

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"Германия не оказывала нам военной помощи, но она могла бы это сделать", – заявил он.

По его словам, Украина заинтересована в патрульных катерах, автоматическом оружии, средствах радиосвязи и бронетехнике.

Напомним, Зеленский заявил, что Германия и Франция боятся назвать Россию стороной конфликта на Донбассе.