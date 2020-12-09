Ошиблись в прогнозе: из-за синоптиков три четверти Венеции ушли под воду (фото)

Ошибка итальянских синоптиков в прогнозе погоды привела к тому, что большая часть Венеции оказалась под водой, несмотря на систему шлюзов и дамбы.

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Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Изначально прогнозы давали максимальный пик прилива на 125 см, а подъем барьеров Mose ("Моисей") должен был активизироваться при условии прилива в 130 см. Однако сильный нагонный ветер и сброс рек Пьяве и Тальяменто в лагуну привели к тому, что Венеция оказалась под 138 сантиметрами воды.

Во вторник, 8 декабря, под водой оказались три четверти исторического центра, в первую очередь – ценнейшая базилика Святого Марка. Когда стали ясными реальные масштабы прилива, запускать дамбу было уже поздно.

Центр приливов и отливов муниципалитета Венеции сообщил, что сегодня, 9 декабря, прилив достиг 123 сантиметров у плотин, в результате чего город остался сухим благодаря активации системы "Моисей" в ночное время. Следующий приливный максимум 135 см ожидается завтра в 8 утра.

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"Единственный положительный момент вчерашнего дня заключается в том, что он может стать тяжелым уроком, полезным для будущего, поскольку было показано, что прогнозы приливов и отливов с использованием текущих инструментов ненадежны. Поэтому диапазон (приливов) для открытия "Моисея" нужно увеличить по сравнению с уровнем воды на 120-130 см", – заявил Карло Альберто Тессерин, прокурор Сан-Марко.

Напомним, в ноябре-2019 проливные дожди в Венеции затопили более 80% города.

В октябре 2018 ситуация была похожей – из-заливней Венеция ушла под воду. Тогда жертвами стихии в Италии стали пять человек, а в ряде северных провинций был объявлен самый высокий уровень опасности.

Видео: Reuters

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