Українська
$ 28,2
34,15
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Остановить "Северный поток – 2" и ввести санкции: Европарламент принял "резолюцию Навального"

21 января, 18:06

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Европарламентарии требуют от Совета ЕС наказать Кремль за арест оппозиционера

Европейский парламент потребовал помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ЕП, документ был принят 21 января голосами 581 евродепутатов. Еще 50 проголосовали "против", а 44 воздержались

Стоит отметить, что резолюция несет рекомендательный характер. Дальнейшее решение по данному вопросу будет принято Совет Евросоюза.

Читайте также: Одним абзацем. За что арестовали Навального

В тренде
Инаугурация Джо Байдена: все подробности

Европарламентарии требуют:

  • немедленного и без предварительных условий освободить Алексея Навального и всех, кто был задержан в связи с его возвращением в Россию (в частности, соратников и демонстрантов);
  • немедленно и навсегда остановить строительство газопровода "Северный поток — 2";
  • ужесточить санкции против России в целом, кремлевских пропагандистов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов и членов их семей, а также всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального;
  • использовать появление новой администрации США как импульс для укрепления трансатлантического единства в защите демократии и основных демократических ценностей от авторитарных режимов.
Видео: Сегодня
Реклама

Напомним, что ранее правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовал за срочные дебаты по делу об отравлении Навального.

17 января сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ задержали оппозиционера в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся из Германии, где с августа находился на лечении после отравления боевым ядом "Новичок". Суд принял решение поместить его под стражу на 30 дней.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Европарламент санкции санкции против России Алексей Навальный Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают люди
Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают людиЕвросоюз
6 президентов, которые лишились должности в результате импичмента
6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны
В Нидерландах зафиксировали 100 случаев осложнений после вакцины Pfizer
В Нидерландах зафиксировали 100 случаев осложнений после вакцины PfizerЕвросоюз
"Северному потоку – 2" грозят новые санкции: СМИ узнали о прощальном плане ТрампаЭкономика
Цена на газ в Европе взлетела за день на 10% – это рекорд за два года
Цена на газ в Европе взлетела за день на 10% – это рекорд за два годаЭкономика
Российский
Российский "Газпром" допустил остановку "Северного потока – 2"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять