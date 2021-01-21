Остановить "Северный поток – 2" и ввести санкции: Европарламент принял "резолюцию Навального"

Европарламентарии требуют от Совета ЕС наказать Кремль за арест оппозиционера

Европейский парламент потребовал помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального.

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Как сообщили в пресс-службе ЕП, документ был принят 21 января голосами 581 евродепутатов. Еще 50 проголосовали "против", а 44 воздержались

Стоит отметить, что резолюция несет рекомендательный характер. Дальнейшее решение по данному вопросу будет принято Совет Евросоюза.

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Европарламентарии требуют:

немедленного и без предварительных условий освободить Алексея Навального и всех, кто был задержан в связи с его возвращением в Россию (в частности, соратников и демонстрантов);

немедленно и навсегда остановить строительство газопровода "Северный поток — 2";

ужесточить санкции против России в целом, кремлевских пропагандистов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов и членов их семей, а также всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального;

использовать появление новой администрации США как импульс для укрепления трансатлантического единства в защите демократии и основных демократических ценностей от авторитарных режимов.

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Напомним, что ранее правовой комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовал за срочные дебаты по делу об отравлении Навального.

17 января сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ задержали оппозиционера в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся из Германии, где с августа находился на лечении после отравления боевым ядом "Новичок". Суд принял решение поместить его под стражу на 30 дней.

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