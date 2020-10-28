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От комендантского часа до закрытия границ: в Европе ужесточают карантин

28 октября, 03:36

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Европе резко возросло количество случаев COVID-19

Из-за новых случаев коронавируса власти некоторых стран Европы усиливают карантин.

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Об этом сообщает Euronews.

Так, в Чехии закрывают въезд для иностранцев и ограничивают свободное передвижение всех граждан. Также с 28 октября в стране вводится комендантский час, который будет действовать с 21:00 до 5:00. Однако работающих и медсотрудников ограничивать не будут.

В то же время в Словакии заявили о проведении общенационального тестирования на коронавирус. Более 140 000 человек прошло успешно предварительное тестирование в наиболее зараженных районах.

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В Словении гражданам запретили покидать свои районы и города в течение десяти дней. Также власти страны на две недели отменили оказание всей несрочной медицинской помощи. С субботы, 31 октября, прекратят работу рестораны, салоны красоты и магазины, торгующие второстепенными товарами.

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К слову, в большинстве стран Европы наблюдается крайне тревожная эпидемиологическая ситуация.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Европа карантин коронавирус
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