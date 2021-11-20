От удара фургон отбросило в столб: в Польше в ДТП погиб украинец

После столкновения грузовик влетел в столб

Водителя зажало, его доставали спасатели с помощью спецсредств. Коллаж "Сегодня"

В польском городе Свентохловице произошло ДТП с участием украинца.

Об этом сообщает полиция Силезского воеводства.

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Подробности ДТП

19 ноября около 14:30 в Силезском воеводстве – городе Свентохловице – произошло столкновение фургона доставки Volkswagen с трамваем. Мужчина, находившийся за рулем фургона, врезался в трамвай. Водитель фургона погиб, еще троих человек госпитализировали.

После столкновения грузовик влетел в столб. Водителя зажало, его доставали спасатели с помощью спецсредств.

Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось. Как сообщила полиция, погибшим оказался 41-летний гражданин Украины.

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