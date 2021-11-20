От удара фургон отбросило в столб: в Польше в ДТП погиб украинец

В польском городе Свентохловице произошло ДТП с участием украинца.
Об этом сообщает полиция Силезского воеводства.
Подробности ДТП
19 ноября около 14:30 в Силезском воеводстве – городе Свентохловице – произошло столкновение фургона доставки Volkswagen с трамваем. Мужчина, находившийся за рулем фургона, врезался в трамвай. Водитель фургона погиб, еще троих человек госпитализировали.
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После столкновения грузовик влетел в столб. Водителя зажало, его доставали спасатели с помощью спецсредств.
Несмотря на усилия медиков, мужчину спасти не удалось. Как сообщила полиция, погибшим оказался 41-летний гражданин Украины.
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