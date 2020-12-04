От жесткого локдауна до значительных послаблений: как в Европе готовятся к празникам

В этом году рождественские и новогодние праздники пройдут в Европе в условиях пандемии COVID-19. Однако, несмотря на дальнейшее распространение коронавируса, среди европейских правительств нет единой позиции относительно карантинных ограничений в праздничные дни.

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Часть стран приняли решение либо продлить, либо ужесточить локдаун

Германия

2 декабря канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что действующие в стране ограничительные меры, продлеваются до 10 января. Ранее срок локдауна истекал 20 декабря.

Таким образом, в стране и в дальнейшем будут закрыты рестораны, тренажерные залы, учреждения культуры. Но по-прежнему будут работать магазины и школы. С 1 декабря разрешено собираться группам не более 5 человек.

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Италия

3 декабря правительство Италии сообщило об ужесточении карантинных мер в период праздников. С 21 декабря 2020 до 6 января 2021 года в Италии введен запрет на передвижение внутри страны между областями. Сейчас карантинные ограничения зависят от эпидемиологической ситуации в каждой области.

Латвия

2 декабря премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил, что в стране режим чрезвычайной ситуации продлили до 11 января.

В стране действует требование о ношении масок во всех помещениях, кроме дома. Люди, которые не являются членами одного домохозяйства, могут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра. В выходные могут работать только магазины товаров первой необходимости. С 7 декабря в общественном транспорте будет ограничение – 50% от вместимости транспортного средства.

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Некоторые государства пока еще не приняли решения, в каких условиях будут проходить праздники

Греция

3 декабря в правительстве Греции сообщили, что карантин продлен пока лишь до 14 декабря.

Все магазины, кроме супермаркетов и аптек, будут и дальше закрыты, а поездки в другие регионы запрещены. Для того, чтобы выйти на улицу, нужно будет получить специальное смс-сообщение. Также остается обязательным ношение маски в общественных местах.

Литва

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Правительство Литвы 2 декабря приняло решение ужесточить введенный ранее карантин, но его действие продлили пока до 17 декабря.

Введены ограничения на торговлю во временных местах, рекомендуется отказаться от рекламы распродаж и часов скидок и дегустаций, чтобы не привлекать покупателей.

Тем временем власти некоторых государств решили, что пришла пора ослабить карантинные ограничения

Австрия

2 декабря правительство Австрии сообщило, что с 7 декабря смягчает карантинные ограничения.

В стране возобновят работу небольшие магазины и салоны красоты. Однако будут ограничения – не более одного человека на 10 кв. м. Правительство разрешило на Рождество и Новый год собираться компанией не более 10 человек.

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Великобритания

В Великобритании власти еще 24 ноября решили на пять рождественских дней – с 23 по 27 декабря – ослабить карантин на территории Шотландии, Англии и Уэльса, а в Северной Ирландии – с 23 по 28 декабря.

Со 2 декабря в стране отменили локдаун и ввели трехуровневую систему карантинных ограничений.

Гражданам снова разрешили собираться в группы до шести человек, возобновили работу магазины, салоны красоты, спортзалы, а также развлекательные центры. Заведениям общественного питания разрешили работать до 23:00.

Франция

24 ноября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о начале поэтапного смягчения карантина.

Этот план состоит из трех этапов. Переход к каждому следующему зависит от скорости распространения коронавируса.

Первый этап начался 28 ноября. Частично были сняты ограничения на работу магазинов и передвижение граждан. Второй этап ослаблений, при условии стабильной эпидемиологической ситуации, должен начаться с 15 декабря. Тогда разрешат открыться кинотеатрам и театрам.

Чехия

29 ноября правительство Чехии решило ослабить введенные ранее строгие карантинные ограничения.

В стране разрешили работу ресторанов и заведений общественного питания, а также магазинов розничной торговли. Увеличилось допустимое количество людей для собраний на открытом воздухе – с 6 до 50 человек. В помещениях можно собираться группами до 10 человек. Музеи и галереи могут работать с ограничениями, но театры и кинотеатры остаются закрытыми.

Видео: Сегодня

Как известно, в Украине на время новогодних праздников могут ввести локдаун, однако окончательное решение еще не приняли.

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