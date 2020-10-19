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Отказался пожать руку женщине. В Германии врачу отказали в гражданстве

19 октября, 16:04

Денис Беспалов Денис Беспалов

Религиозные убеждения помешали мужчине получить гражданство

Германия отказалась предоставить гражданство мужчине-мусульманину, который отказался пожать руку женщине.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

40-летний ливанский врач работает в немецкой клинике. В 2015 году ему должны были вручить свидетельство о натурализации, однако он, по религиозным причинам, отказался пожать руку чиновнице. После этого ему отказали в гражданстве.

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Врач обратился в суд. На днях административный суд Баден-Вюртемберга постановил, что тот, кто отвергает рукопожатие из-за "фундаменталистской концепции культуры и ценностей", отвергает "интеграцию в немецкие условия жизни". Тем самым суд признал законным отказ предоставить гражданство.

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Напомним, недавно во Франции жестоко убили учителя истории и географии, который показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

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Германия мусульмане гражданство
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