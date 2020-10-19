Отказался пожать руку женщине. В Германии врачу отказали в гражданстве

Германия отказалась предоставить гражданство мужчине-мусульманину, который отказался пожать руку женщине.

Реклама

Об этом сообщает Deutsche Welle.

40-летний ливанский врач работает в немецкой клинике. В 2015 году ему должны были вручить свидетельство о натурализации, однако он, по религиозным причинам, отказался пожать руку чиновнице. После этого ему отказали в гражданстве.

Читайте также: "Этот храм будет мечетью": мусульманка атаковала украинского священника в Бельгии

В тренде В Армении рассказали, когда признают независимость Нагорного Карабаха

Врач обратился в суд. На днях административный суд Баден-Вюртемберга постановил, что тот, кто отвергает рукопожатие из-за "фундаменталистской концепции культуры и ценностей", отвергает "интеграцию в немецкие условия жизни". Тем самым суд признал законным отказ предоставить гражданство.

Реклама

Напомним, недавно во Франции жестоко убили учителя истории и географии, который показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама