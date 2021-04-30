Отмена карантина в ЕС может спровоцировать появление новых штаммов COVID-19 – ВОЗ

Из-за низкого уровня вакцинации в странах количество заболевших может резко возрасти, а смягчение карантина – привести к высокой смертности

Слишком раннее смягчение карантинных ограничений в мире может привести к увеличению количества заболевших коронавирусом и появлению новых штаммов инфекции.

Реклама

Об этом заявил глава европейского региона ВОЗ Ганс Клюге, передает The Guardian.

По его словам, такая же ситуация, где низкий темп вакцинации против коронавируса, сейчас наблюдается в Индии.

"Там, где уровень вакцинации в группах высокого риска высокий, количество госпитализаций уменьшается, а смертность падает. Вакцины спасают жизни", - сказал Клюге.

С таким заявлением в ВОЗ выступили после того, как некоторые европейские страны объявили о планах начать постепенную отмену ограничений локдауна перед летом.

Реклама

К слову, во Всемирной организации здравоохранения в последнее время фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса, однако выход из этой ситуации есть.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус