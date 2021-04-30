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Отмена карантина в ЕС может спровоцировать появление новых штаммов COVID-19 – ВОЗ

30 апреля, 04:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Из-за низкого уровня вакцинации в странах количество заболевших может резко возрасти, а смягчение карантина – привести к высокой смертности

Слишком раннее смягчение карантинных ограничений в мире может привести к увеличению количества заболевших коронавирусом и появлению новых штаммов инфекции.

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Об этом заявил глава европейского региона ВОЗ Ганс Клюге, передает The Guardian.

По его словам, такая же ситуация, где низкий темп вакцинации против коронавируса, сейчас наблюдается в Индии.

"Там, где уровень вакцинации в группах высокого риска высокий, количество госпитализаций уменьшается, а смертность падает. Вакцины спасают жизни", - сказал Клюге.

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С таким заявлением в ВОЗ выступили после того, как некоторые европейские страны объявили о планах начать постепенную отмену ограничений локдауна перед летом.

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К слову, во Всемирной организации здравоохранения в последнее время фиксируют ускорение темпов распространения коронавируса, однако выход из этой ситуации есть.

Напомним, ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус утверждал, что уже в ближайшие несколько месяцев ситуация с коронавирусом в мире может стабилизироваться.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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