Отравление Навального и будущее "Северного потока – 2": у Меркель сделали заявление

Канцлер Германии Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина относительно "Северного потока – 2" будет зависеть от дальнейших шагов России по расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

Реклама

"Канцлер разделяет мнение главы МИД", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что есть много свидетельств причастности властей России к отравлению Алексея Навального и Германия и ее партнеры готовят ответ на случай, если в ближайшие дни Москва не начнет расследование.

Читайте также: Глава Минобороны Германии допускает санкции против "Северного потока – 2"

В тренде В Беларуси в одном из "титушек" с дубинкой опознали высокопоставленного чиновника милиции

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель уже несколько раз заявляла, что ее страна продолжает выступать за завершение строительства российского газопровода "Северный поток – 2", несмотря на отравление оппозиционера Алексея Навального.

Реклама

Напомним, соратница Алексея Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что попытка убийства российского оппозиционера с применением "Новичка" была одобрена самим президентом РФ Владимиром Путиным.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама