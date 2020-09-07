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Отравление Навального и будущее "Северного потока – 2": у Меркель сделали заявление

7 сентября, 14:33

Денис Беспалов Денис Беспалов

В Германии обеспокоены позицией России

Канцлер Германии Ангела Меркель согласна с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, что позиция Берлина относительно "Северного потока – 2" будет зависеть от дальнейших шагов России по расследования отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

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"Канцлер разделяет мнение главы МИД", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что есть много свидетельств причастности властей России к отравлению Алексея Навального и Германия и ее партнеры готовят ответ на случай, если в ближайшие дни Москва не начнет расследование.

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Ранее канцлер Германии Ангела Меркель уже несколько раз заявляла, что ее страна продолжает выступать за завершение строительства российского газопровода "Северный поток – 2", несмотря на отравление оппозиционера Алексея Навального.

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Напомним, соратница Алексея Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что попытка убийства российского оппозиционера с применением "Новичка" была одобрена самим президентом РФ Владимиром Путиным.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Германия Ангела Меркель Алексей Навальный Северный поток 2
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