Отравление Навального: в ЕС сделали жесткое заявление в адрес России

Евросоюз рассматривает отравление российского оппозиционера Алексея Навального как покушение на убийство с использованием химического оружия. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте.
"Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия и призываем Россию в полном объеме сотрудничать с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в проведении открытого расследования", - заявил он.
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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".
В правительстве Германии позже сообщили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах российского оппозиционера Алексея Навального вещества группы "Новичок".
7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.
15 сентября Навальный сделал первое заявление после отравления.
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