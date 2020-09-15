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Отравление Навального: в ЕС сделали жесткое заявление в адрес России

15 сентября, 13:54

Денис Беспалов Денис Беспалов

Москва должна присоединиться к расследованию

Евросоюз рассматривает отравление российского оппозиционера Алексея Навального как покушение на убийство с использованием химического оружия. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте.

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"Мы рассматриваем это отравление как покушение на убийство. Мы осуждаем любое использование химического оружия и призываем Россию в полном объеме сотрудничать с ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) в проведении открытого расследования", - заявил он.

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Напомним, утром 20 августа самолет, следовавший из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за плохого самочувствия Навального. Политика госпитализировали, он впал в кому. Позже Навального перевезли в больницу в Германии. Немецкие врачи заявили, что оппозиционер был отравлен ядом из группы "Новичок".

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В правительстве Германии позже сообщили, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в пробах российского оппозиционера Алексея Навального вещества группы "Новичок".

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7 сентября врачи сообщили, что вывели оппозиционера из медикаментозной комы. Его состояние улучшилось.

15 сентября Навальный сделал первое заявление после отравления.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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Россия ЕС отравление Алексей Навальный Жозеп Боррель
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