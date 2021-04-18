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Ответ на Врбетицу: Чехия выкинет россиян из тендера на строительство АЭС

18 апреля, 19:36

Денис Беспалов Денис Беспалов

После скандала из-за взрывов Прага решила отказаться от услуг российских специалистов по атомной энергетике

После скандала, связанного с причастностью российских спецслужб к взрывам в Чехии, власти этой страны решили исключить компанию "Росатом" из участия в тендере на строительство нового блока на АЭС "Дукованы".

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Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек, передает Novinky.

"Я не могу представить, чтобы "Росатом" сейчас занимался оценкой безопасности (АЭС)", – сказал Гавличек.

Ожидается, что власти Чехии в течение нескольких дней исключат "Росатом" из участников тендера.

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Напомним, 17 апреля чешские власти заявили о высылке из Праги 18 сотрудников российского посольства, которых идентифицировали как агентов Главного разведывательного управления (ГРУ) и Службы внешней разведки (СВР) РФ под дипломатическим прикрытием.

В Чехии считают, что российские спецслужбы причастны ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на юго-востоке страны. Речь идет об инциденте, который произошел 16 октября 2014 года и в результате которого погибли два человека.

Также смотрите видео, как чехи ярко потроллили посольство России "голым Путиным на унитазе":

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Россия Чехия взрыв АЭС Росатом
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