"Отвращение и разочарование". Правительство Словакии разваливается из-за "Спутника V"

Российская вакцина спровоцировала политический кризис в стране по соседству с Украиной

Решение закупить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" обернулось для Словакии тяжелым политическим кризисом, из-за которого может распасться правительство страны.

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Об этом сообщает Euractiv.

Словацкий премьер-министр Игорь Матович согласовал закупку вакцины у РФ и 1 марта его страна уже получила первую партию "Спутника V".

Таким образом, Словакия станет второй после Венгрии страной ЕС, которая будет использовать этот препарат до регистрации Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Это вызвало резкую реакцию двух младших коалиционных партий. Лидеры политсил "Свобода и солидарность" и "За народ" уже пригрозили покинуть парламентское большинство.

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Председательница "За народ" Вероника Ремишова, которая занимает должности вице-премьера и министра регионального развития, уже назвала случившееся "абсолютно неуместным и недостойным", добавив, что это вызвало у нее и других членов партии "отвращение и разочарование".

Глава "Свободы и солидарности" и по совместительству министр экономики Ричард Сулик тоже раскритиковал закупку российской вакцины и не исключил возможности выхода из коалиции.

В том случае, если эти две политсилы покинут парламентское большинство, партии Матовича "Обычные люди" не хватит портфелей для монокоалиции, что приведет к досрочным выборам.

Но сам премьер критику в свой адрес отрицает и не считает закупку российской вакцины проблемой.

"Я не считаю, что перешел черту", ​​- сказал Матович.

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Стоит отметить, что, наряду с остальными странами Евросоюза, в Словакии также применяют и другие вакцины – Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca, которые были одобрены EMA.

Напомним, что с 3 марта Словакия ужесточила противоэпидемические меры в связи с коронавирусом, в частности ввели ограничения на передвижение граждан.

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