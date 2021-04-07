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Пандемия COVID-19 ударила по продолжительности жизни в ЕС – Евростат

7 апреля, 17:12

Денис Беспалов Денис Беспалов

Наибольшее снижение было зарегистрировано в Испании

С начала пандемии COVID-19 ожидаемая продолжительность жизни упала в подавляющем большинстве стран Евросоюза, по которым имеются данные за 2020 год.

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Об этом сообщает Евростат.

Наибольшее снижение было зарегистрировано в следующих странах:

  • Испания (-1,6 года по сравнению с 2019 годом);
  • Болгария (-1,5);
  • Литва, Польша и Румыния (все -1,4).

Изменение продолжительности жизни в странах ЕС. Фото: ec.europa.eu

Изменение продолжительности жизни в странах ЕС. Фото: ec.europa.eu

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Напомним, за последние сутки в Украине от ковида скончались почти 500 человек. Наша страна стала одним из мировых лидеров по уровню смертности от коронавируса.

Украинская система здравоохранения на грани коллапса: имеем наивысшие показатели как по уровню госпитализаций, так и по занятости мест в реанимациях.

Ранее заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград в эфире "Свободы слова Савика Шустера" сообщила, что продолжительность жизни пожилых людей, переболевших COVID-19, сокращается минимум на один год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ЕС продолжительность жизни коронавирус пандемия COVID-19
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