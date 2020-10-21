Папа Франциск хочет узаконить однополые браки: "Никто не должен быть несчастным"

Папа Римский Франциск призвал к принятию законов о гражданских союзах для однополых пар, отступив от официальной позиции Ватикана и его предшественников в этом вопросе.

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Это предложение он выразил в документальном фильме, где рассказывалось о пастырской заботе о тех, кто идентифицирует себя как ЛГБТ, сообщает Catholic News Agency.

"Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они дети Бога и имеют право на семью. Никто не должен из-за этого быть изгнанным или несчастным", – сказал папа Франциск в фильме "Франческо", премьера которого состоялась в среду, 21 октября, на Римском кинофестивале.

"Мы должны создать закон о гражданском союзе. Чтобы они были защищены законом, – сказал папа и добавил. – Я за это заступился".

В документальном фильме "Франческо" представлены интервью с деятелями Ватикана, включая кардинала Луиса Тагле и других соратников папы, в которых рассматриваются вопросы защиты мигрантов и беженцев, бедных, проблемы сексуального насилия со стороны священнослужителей, роли женщин в обществе и отношения католиков и других людей к тем, кто идентифицирует себя как ЛГБТ.

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Издание напомнило, что в 2010 году, когда будущий папа был архиепископом Буэнос-Айреса, он выступил против попыток легализации однополых браков.

Напомним, в Польше власти хотят на уровне конституции запретить гей-парам усыновление детей.

А в Верховной Раде предлагают ввести административную ответственность за пропаганду гомосексуализма.

Также напомним, что в 2019 году Тайвань стал первой азиатской страной, которая легализовала однополые браки.

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