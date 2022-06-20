Папа римский посоветовал паломникам думать об Украине каждый день

Понтифик призвал не забывать об украинском народе

Папа Римский обратился к паломникам по поводу Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Папа римский Франциск во время общения с паломниками призвал задуматься, что каждый из них сейчас делает для Украины.

Об этом сообщает Vatican News.

Реклама

"И в этот момент давайте не забывать о многострадальном украинском народе, страдающем народе. Я хочу, чтобы все вы задавали себе вопрос: что сегодня делаю именно я для украинского народа? Молюсь? Прилагаю какие-то усилия? Стараюсь ли понять? Что я сегодня делаю для украинского народа? Пусть каждый ответит в своем сердце", – сказал он.

Папу Римского критикуют на фоне войны в Украине

Папа Римский Франциск во время пасхального богослужения обратился к украинцам. Он заявил, что молитвы за наш народ звучат по всему миру. В то же время Папа не призвал Россию прекратить войну в Украине.

"Все мы молимся, молимся с вами и за вас в эту ночь. Молимся из-за многочисленных страданий. Мы можем лишь предложить вам дружбу, молиться за вас и сказать: "Держитесь! Мы с вами!" А также сказать вам величайшую вещь, которая сегодня празднуется: "Христос воскрес!" – сказал Папа.

Слова "Христос Воскрес" он произнес на украинском языке.

Реклама

Кроме того, в Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест будут совместно держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

Несмотря на острую критику Украины, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине. Скандальное шествие состоялось в Риме 15 апреля. Украинцы его не одобрили.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Папа Римский сделал неоднозначное заявление о своем приезде в Украину. Кроме того, мы писали, что Папа Римский встретился с женами бойцов "Азовстали".