Папа за Путина? Ватикан все равно провел "примирительный" крестный ход с украинкой и россиянкой

Из-за протестов Украины в Ватикане согласились пойти только на один компромисс

В Риме состоялся крестный ход с призывом к "примирению" Украины и России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Скандальный крестный ход в Риме состоялся, не смотря на протесты Украины. Единственный компромисс, на который пошел Ватикан – это замена текста стояния на "молитвенную тишину".

"Сегодня" рассказывает все, что известно.

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Как прошел крестный ход

15 апреля, в Страстную пятницу, в римском Колизее состоялось традиционное крестное шествие с участием папы Франциска. Во время 13-го стояния (Иисуса снимают с креста) крест держали украинка и россиянка, работающие в итальянском хосписе. Таким образом в Ватикане хотели показать возможность "примирения народов".

Держание креста украинкой и россиянкой. Фото: скриншот Credo

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После критики со стороны Украины в Ватикане все таки изменили "сценарий" крестного шествия – вместо текста размышлений о возможности примирения Украины и России, запланированного к этому стоянию и обнародованного заранее, людям предложили помолиться в молчании за мир во всем мире.

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш объяснил, что это результат работы Украины.

"Именно женщины с 13-й станции олицетворяли собой два воюющих государства. Дело в том, что к аргументам украинской стороны (а официальное заявление и соответствующая нота Посольства Украины при Святом Престоле была первой в ряду других подобных обращений) отнеслись в Апостольской Столице с вниманием: вместо запланированного пространного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских народах", было предложено помолиться в тишине", – рассказал Юраш.

Реакция соцсетей

В комментариях к публикации Андрея Юраша в соцсетях украинцы выражают беспокойство относительно обстановки в Ватикане и даже обвиняют в финансировании со стороны России.

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В то же время, работу украинских дипломатов оценивают положительно: "Победа, конечно, спасибо! Но не могу не выразить глубокую обеспокоенность по поводу состояния дел в Ватикане".

Критике подвергся и сам Папа Римский: "Думаю, что этот Папа должен стать нежелательным гостем в Украине. Надо перестать придавать мистичность его приезду и, вообще, Папе, как личности. Вот эта навязчивая идея, что папа приедет в Украину и все станет хорошо, должно исчезнуть. Папа показал, кто он есть, на чьей он стороне, и поставил себя на один уровень с Кириллом".

Но некоторые пользователи категорически критикуют события в Риме: "Ганьба там произошла".

Шествие назвали "аморальным" и даже заявили, что крест несла вовсе не украинка.

Украинцы критикуют Крестный ход. Фото: скриншот

С чего все начиналось

В Ватикане заранее объявили, что во время XIII стояния крест совместно будут держать россиянка и украинка как символ "примирения народов".

Это решение вызвало резкую и бурную реакцию в украинском обществе, как в среде верующих, так и среди иерархов и политиков — в частности свою позицию высказали Апостольский Нунций в Украине Висвальдас Кульбокас, епископ-ординарий Киевско-Житомирской епархии Виталий Кривий и посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

Глава УГКЦ архиепископ Святослав Шевчук заявил, что нельзя говорить о примирении, пока российские солдаты убивают украинцев.

"Мы не можем говорить о примирении, потому что они убивают нас. Для того чтобы в отношениях между людьми и народами было достигнуто идеальное состояние примирения – войну нужно прекратить. Второй шаг – это раскрытие и справедливое осуждение преступления, потому что нет мира без справедливости", – сказал Шевчук.

Несмотря на острую критику, в Ватикане решили не отменять свой замысел, как об этом просили в Украине. Поэтому украинские католические медиа отказались от трансляции Крестной Дороги.

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