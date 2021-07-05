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Папу Римского прооперировали: что с понтификом

5 июля 2021 14:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Папа Франциск хорошо перенес операцию – в больнице он должен пробыть еще минимум пять дней

Папа Римский провел проповедь за несколько часов до операции. Скриншот из видео

Папа Римский провел проповедь за несколько часов до операции. Скриншот из видео

В Риме прооперировали Папу Римского Франциска. Хирургическое вмешательство было плановым – из-за болезни кишечника.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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За несколько часов до госпитализации Франциск провел традиционную проповедь. Сообщил верующим о своих грядущих поездках в Венгрию и Словению.

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Операцию проводила медицинская группа из 10 специалистов – все прошло успешно. Выписать 84-летнего понтифика обещают в пятницу.

Напомним, Папа Римский Франциск провел необычную аудиенцию, на которой встретился с мужчиной в костюме Человека-паука и даже получил от него подарок.

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Кроме того, ранее президент Владимир Зеленский созвонился с Папой Римским Франциском и пригласил его в Украину. Глава государства подчеркнул, что встреча с украинцами на украинской земле станет судьбоносным событием.

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