Париж объявлен зоной максимальной опасности из-за коронавируса

Во Франции объявили Париж и его пригороды зоной максимальной опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Реклама

Соответствующее решение приняло французское правительство, передает AFP .

По информации агентства, мэр Парижа Анна Идальго объявит о новых ограничительных мерах в понедельник, 5 октября, на пресс-конференции.

Как уточняет издание, после введения новых карантинных ограничений, высшие учебные заведения будут принимать только 50% учащихся, а заведения общепита будут оставаться открытыми при условии усиления санитарных мер. .

Новые карантинные меры будут действовать 15 дней.

Реклама

Отметим, за минувшие сутки во Франции выявили 12 565 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, ранее в Польше решило усилить карантинные ограничения и ввести новую стратегию действий в отношении лиц, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, в связи с резким увеличением количества инфицированных.

Мы также сообщали, что президента США Дональда Трампа госпитализировали в больницу из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама