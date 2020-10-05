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Париж объявлен зоной максимальной опасности из-за коронавируса

5 октября, 00:56

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Новые карантинные ограничения коснутся также пригородов столицы Франции

Во Франции объявили Париж и его пригороды зоной максимальной опасности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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Соответствующее решение приняло французское правительство, передает AFP .

По информации агентства, мэр Парижа Анна Идальго объявит о новых ограничительных мерах в понедельник, 5 октября, на пресс-конференции.

Как уточняет издание, после введения новых карантинных ограничений, высшие учебные заведения будут принимать только 50% учащихся, а заведения общепита будут оставаться открытыми при условии усиления санитарных мер. .

Новые карантинные меры будут действовать 15 дней.

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Отметим, за минувшие сутки во Франции выявили 12 565 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Напомним, ранее в Польше решило усилить карантинные ограничения и ввести новую стратегию действий в отношении лиц, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, в связи с резким увеличением количества инфицированных.

Мы также сообщали, что президента США Дональда Трампа госпитализировали в больницу из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Франция Париж карантин коронавирус COVID-19
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