Парижане массово бегут из города из-за локдауна (фото)

Во Франции, где с субботы вводятся строгие ограничения из-за коронавируса, жители Парижа массово уезжают из столицы.

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Об этом сообщает CTV News.

Ситуация на дорогах была сложной, общая протяженность пробок составила 400 километров. По информации местных изданий, практически все поезда в Бордо, Лион, Брест, Нант, Биарриц были полностью заполнены.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

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Из-за того, что в столице будут введены жесткие ограничения, возле крупных магазинов выстроились большие очереди покупателей.

Фото: REUTERS/Benoit Tessier В тренде Новый шпионский скандал в Болгарии: агенты России проникли в Минобороны и разведку

Фото: REUTERS/Benoit Tessier

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Согласно последней статистике, во Франции за все время пандемии коронавирусом заболели более 4,18 млн человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Франция взяла пример с Украины по карантину выходного дня.

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