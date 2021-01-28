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Парламент Чехии требует ввести новые санкции против России

28 января, 20:47

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Депутаты хотят наказать Кремль за репрессии в отношении Навального, но у них вряд ли что-то выйдет

Парламент Чехии выступает за расширение санкций против России из-за ареста оппозиционера Алексея Навального и демонстрантов, которые на минувших выходных вышли на улицы его поддержать.

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Об этом сообщает Сeske Noviny.

В связи с этим 28 января члены чешского Сената почти единогласно приняли резолюцию, в которой призвали своих коллег из парламентов других стран-членов Евросоюза ввести новые меры давления на режим президента РФ Владимира Путина.

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Автором документа является председатель комиссии Сената по иностранным делам, независимый депутат Павел Фишер. За принятие резолюции проголосовали 42 из 43 присутствовавших на заседании сенаторов, однако в целом в Сенате насчитывается 81 место.

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26 января Палата депутатов отклонила аналогичную резолюцию, которая была предложения оппозиционной "Гражданской демократической партией".

Стоит отметить, что министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек осудил арест Навального. Однако эксперты считают, что решение Сената вряд ли сможет существенно повлиять на позицию Праги, которая пока что не выступала с инициативой о новых санкциях.

Напомним, что Евросоюз пока не вводил санкции из-за ареста Навального и репрессий в отношении поддержавших его демонстрантов, однако этот сценарий не исключается.

О готовность ввести новые санкции из-за ситуации вокруг Навального заявила и представительница британского правительства.

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Россия Чехия санкции санкции против России
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