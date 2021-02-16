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Парламент Эстонии призывает Евросоюз ужесточить санкции против России

16 февраля, 04:24

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Эстонские депутаты выступают за единую политику членов ЕС в отношении Кремля

Парламент Эстонии (Рийгикогу) призывает государства Европейского союза ужесточить санкции на международном уровне против России, чтобы заставить ее выполнять свои международные обязательства, в частности, что касается прав человека.

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Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте парламента.

Эстонские депутаты также призвали членов ЕС придерживаться единой политики при введении и исполнении санкций, а также к сотрудничеству в этом вопросе с Соединенными Штатами, Великобританией и другими демократическими государствами.

"Единая внешняя политика Европейского союза призвана защищать интересы государств-членов в международных отношениях, исходя из наших общих демократических ценностей", - говорится в заявлении.

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Кроме того, по мнению парламента Эстонии, институты Европейского союза должны сделать серьезные выводы по результатам визита верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву, который не соответствовал стандартам и принципам Евросоюза.

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"Рийгикогу призывает государства-члены Европейского союза привести политику в отношении России в соответствие с последними тенденциями, учтя при этом авторитарный настрой в России на протяжении последних лет и ее агрессивные внешнеполитические предпочтения", – также говорится в заявлении.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас присоединилась к голосам из Европейского Союза, которые посчитали унизительным визит верховного представителя ЕС по внешней политике Жозепа Борреля в Россию. Она считает, что "Россия унизила Европу".

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