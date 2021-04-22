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ПАСЕ приняла резолюцию о Навальном

22 апреля, 12:44

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Парламентская ассамблея Совета Европы требует освободить российского оппозиционера Алексея Навального, предоставив ему необходимую медицинскую помощь, в том числе обследование и лечение врачом по его выбору.

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Об этом говорится в резолюции, которую ПАСЕ приняла 22 апреля.

Ассамблея также предлагает Европейском комитету по предупреждению пыток провести контрольный визит в колонию Навального и призывает Россию разрешить публикацию любых отчетов по итогам такого посещения.

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При этом нардеп и член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко отметил, что также была принята его правка о том, что причиной ухудшения здоровья политика является предполагаемое отравление, к которому причастны власти России, а не заболевание.

Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Глава российской делегации Петр Толстой уже предупредил, что его страна не будет выполнять требования резолюции, назвав это решение политизированных.

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