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Пассажиры внутри крыла: в Европе представили эко-самолеты будущего

22 сентября, 02:18

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Airbus хочет перейти на водород в качестве основного топлива

Европейский авиакосмический концерн Airbus представил три концепции самолета будущего ZEROe, который во время полета не будет выбрасывать углекислый газ. Об этом сообщает avianews.com.

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Компания заявила, что намерена перейти на водород в качестве основного топлива.

Два из представленных самолетов похожи на существующие авиалайнеры. Первый будет работать на реактивных двигателях и сможет перевозить 120-200 пассажиров на 3700 км – водород в жидком виде будет размещаться в хвосте за переборкой, обеспечивающей герметизацию салона.

Второй авиалайнер сконструирован на основе региональных турбовинтовых самолетов, судно такого типа сможет летать на расстояние до 1800 км и перевозить до 100 пассажиров.

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Концепция третьего самолета – совершенно новая для гражданской авиации – состоит в том, что весь фюзеляж представляет из себя крыло, внутри которого разместятся салон на 200 пассажиров и топливные баки.

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Самолеты будущего Airbus

В Airbus утверждают, что такая концепция позволяет прорабатывать разные компоновки салона и расположения топливных баков.

Отмечается, что представленные концепции – только отправная точка для проведения дальнейших исследований по созданию самолета на водороде, и финальная версия авиалайнеров может значительно отличаться от концепций.

Напомним, японская компания SkyDrive планирует начать с 2023 года коммерческую эксплуатацию аэротакси. Первый пилотируемый полет автомобиля SkyDrive прошел в декабре 2019 года, демонстрационный полет планируют провести уже этим летом.

Мы также сообщали, что европейский авиакосмический концерн Airbus планирует сократить порядка 15 тысяч рабочих мест к лету 2021 года, чтобы адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса.

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самолет водород Airbus
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