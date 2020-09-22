Пассажиры внутри крыла: в Европе представили эко-самолеты будущего

Европейский авиакосмический концерн Airbus представил три концепции самолета будущего ZEROe, который во время полета не будет выбрасывать углекислый газ. Об этом сообщает avianews.com.
Компания заявила, что намерена перейти на водород в качестве основного топлива.
Два из представленных самолетов похожи на существующие авиалайнеры. Первый будет работать на реактивных двигателях и сможет перевозить 120-200 пассажиров на 3700 км – водород в жидком виде будет размещаться в хвосте за переборкой, обеспечивающей герметизацию салона.
Второй авиалайнер сконструирован на основе региональных турбовинтовых самолетов, судно такого типа сможет летать на расстояние до 1800 км и перевозить до 100 пассажиров.
Концепция третьего самолета – совершенно новая для гражданской авиации – состоит в том, что весь фюзеляж представляет из себя крыло, внутри которого разместятся салон на 200 пассажиров и топливные баки.
В Airbus утверждают, что такая концепция позволяет прорабатывать разные компоновки салона и расположения топливных баков.
Отмечается, что представленные концепции – только отправная точка для проведения дальнейших исследований по созданию самолета на водороде, и финальная версия авиалайнеров может значительно отличаться от концепций.
Напомним, японская компания SkyDrive планирует начать с 2023 года коммерческую эксплуатацию аэротакси. Первый пилотируемый полет автомобиля SkyDrive прошел в декабре 2019 года, демонстрационный полет планируют провести уже этим летом.
Мы также сообщали, что европейский авиакосмический концерн Airbus планирует сократить порядка 15 тысяч рабочих мест к лету 2021 года, чтобы адаптироваться к последствиям пандемии коронавируса.
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