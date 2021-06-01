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Первые паспорта вакцинации начали выдавать семь стран ЕС (список)

1 июня, 19:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Первые сертификаты ЕС начали выдавать, в частности, в Болгарии, Германии, Дании и Польше

Сертификат вакцинации начали выдавать первые страны, фото: REUTERS/Dado Ruvic

Сертификат вакцинации начали выдавать первые страны, фото: REUTERS/Dado Ruvic

С 1 июня уже семь стран начали выдавать сертификаты вакцинации в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге.

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Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

Первые сертификаты ЕС начали выдавать таким странам:

  • Болгария;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Германия;
  • Греция;
  • Хорватия;
  • Польша.

В то же время некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда будут развернуты все функции.

Сертификат будет доказательством того, что:

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Фото: коллаж "Сегодня"
  1. человек был вакцинирован против COVID-19;
  2. сдал отрицательный результат теста;
  3. выздоровел от инфекции.
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"Созданный всего за два месяца шлюз ЕС обеспечивает проверку функций безопасности, содержащихся в QR-кодах всех сертификатов. Это позволит гражданам и властям быть уверенными в подлинности сертификатов. Во время этого процесса никакие личные данные не передаются и не сохраняются", – сообщили в Еврокомиссии.

Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже в начале июля появятся сертификаты вакцинации (или COVID-паспорта).

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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