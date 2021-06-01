Первые паспорта вакцинации начали выдавать семь стран ЕС (список)

Сертификат вакцинации начали выдавать первые страны, фото: REUTERS/Dado Ruvic
С 1 июня уже семь стран начали выдавать сертификаты вакцинации в цифровом формате в виде QR-кода или на бумаге.
Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.
Первые сертификаты ЕС начали выдавать таким странам:
- Болгария;
- Чехия;
- Дания;
- Германия;
- Греция;
- Хорватия;
- Польша.
В то же время некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда будут развернуты все функции.
Сертификат будет доказательством того, что:
- человек был вакцинирован против COVID-19;
- сдал отрицательный результат теста;
- выздоровел от инфекции.
"Созданный всего за два месяца шлюз ЕС обеспечивает проверку функций безопасности, содержащихся в QR-кодах всех сертификатов. Это позволит гражданам и властям быть уверенными в подлинности сертификатов. Во время этого процесса никакие личные данные не передаются и не сохраняются", – сообщили в Еврокомиссии.
Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине уже в начале июля появятся сертификаты вакцинации (или COVID-паспорта).
Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.
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