Бельгия закрылась для туристов из Украины, но не для всех

9 ноября Украину исключили из "зеленого списка" ЕС

Вакцинированным украинцам разрешен въезд в Бельгию. Фото: коллаж "Сегодня"

Накануне в Сети появилась информация о том, что Бельгия закрыла въезд даже для вакцинированных туристов из Украины. Однако позже власти европейской страны внесли ясность и сообщили, что все же сохранили право на "некритичные поездки" для тех, кто имеет украинский сертификат о вакцинации.

Об этом говорится в соответствующем королевском указе.

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Несмотря на то, что статья 16 этого указа запрещает несущественные путешествия в Бельгию (в частности туризм, поездки к друзьям, бизнес-поездки и т. п.) жителям государств, которые вычеркнуты из белого списка ЕС, в ней есть исключение для вакцинированных иностранцев.

Правила въезда:

Для поездки в Бельгию понадобится сертификат о вакцинации , который приравнивается к европейскому.

, который приравнивается к европейскому. Украинские электронные сертификаты, полученные через приложение или сайт "Дія", имеют такой статус. При этом с бумажным международным сертификатом о вакцинации въехать в страну нельзя .

. Также разрешен въезд детей до 17 лет, если те путешествуют с вакцинированными взрослыми.

Указ устанавливает, что право на въезд украинцев в Бельгию будет отозвано в случае, если Украина получит статус "зоны очень высокого риска. Сейчас у Украины нет такого статуса. Страна классифицируется как зона высокого риска (или красная зона).

Как развивались события

9 ноября стало известно о том, что Бельгия официально исключила Украину из перечня государств, жителям которых разрешен въезд без "уважительной цели". Это касалось и вакцинированных граждан. Однако позже эта информация не подтвердилась.

Еще раньше 9 ноября стало известно, что Евросоюз исключил Украину из "зеленого списка" стран , гражданам которых разрешены туристические путешествия в страны ЕС.

, гражданам которых разрешены туристические путешествия в страны ЕС. Вопрос открытых границ с ЕС регулируется Рекомендациями Совета ЕС по временным ограничениям на необязательные поездки. ЕС регулярно обновляет "зеленый перечень" и, в случае улучшения эпидемической ситуации, принимает решение о возвращении той или иной страны в такой перечень.

При принятии решений ЕС руководствуется показателями заболеваемости, а также уровнем вакцинации населения от коронавируса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба пояснил, что после исключения Украины из зеленого списка ЕС тотального закрытия границ Евросоюза не будет. Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС.

Исключение страны из зеленого списка не означает автоматическое изменения правил пересечения границы, однако члены Евросоюза, как правило, прислушиваются к рекомендации Совета ЕС и вводят соответствующие ограничения на въезд.

Также напомним, Украина больше не в "зеленом списке" ЕС. Рассказываем, что теперь ждет туристов.