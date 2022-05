"Песня покорила, ЕС с вами!" Глава Еврокомиссии прокомментировала победу Украины

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Украину с победой на Евровидении-2022. Она восхитилась песней, которую исполнили Kalush Orchestra. Кроме того, глава Еврокомиссии поддержала наш народ.

Об этом Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в Twitter.

Congratulations #KalushOrchestra and Ukraine for winning #Eurovision



Tonight your song won our heart.



We are celebrating your victory all over the world.



The EU is with you. pic.twitter.com/SVdx8NISVN