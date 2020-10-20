Петер Мадсен, убивший журналистку на подлодке, сбежал из тюрьмы и угрожал себя взорвать

Датский изобретатель Петер Мадсен, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналистки, попытался сбежать из тюрьмы.
Об этом сообщает BBC.
Беглец был задержан уже за пределами тюрьмы, которая находится к западу от Копенгагена.
По данным СМИ, он заявил полиции, что у него бомба.
На фото видно, что как осужденный сидит у забора с ремнем на талии, а также спецтехника, которая используется для обезвреживания взрывчатки.
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В 2018 году Петера Мадсена признали виновным в убийстве шведской журналистки Ким Валл и надругательстве над ее телом.
Крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа 2017 года вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а женщина, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. Позже были найдены останки расчлененного тела журналистки.
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