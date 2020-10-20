Петер Мадсен, убивший журналистку на подлодке, сбежал из тюрьмы и угрожал себя взорвать

Датский изобретатель Петер Мадсен, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство журналистки, попытался сбежать из тюрьмы.

Реклама

Об этом сообщает BBC.

Беглец был задержан уже за пределами тюрьмы, которая находится к западу от Копенгагена.

По данным СМИ, он заявил полиции, что у него бомба.

В тренде У россиян на МКС сломались кислородная система и подогреватель пищи

Реклама

На фото видно, что как осужденный сидит у забора с ремнем на талии, а также спецтехника, которая используется для обезвреживания взрывчатки.

Читайте также: Дело "Наутилуса": подозреваемый утверждает, что журналистка погибла случайно

Попытка побега Петера Мадсена. Источник: REUTERS

В 2018 году Петера Мадсена признали виновным в убийстве шведской журналистки Ким Валл и надругательстве над ее телом.

Крупнейшая частная подводная лодка "Наутилус" по неизвестным причинам затонула 11 августа 2017 года вблизи Копенгагена. Владельца Петера Мадсена спасли с лодки, а женщина, которая находилась с ним на борту, исчезла при загадочных обстоятельствах. Позже были найдены останки расчлененного тела журналистки.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама