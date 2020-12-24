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Pfizer отправила первую партию вакцины от коронавируса для Европы

24 декабря, 01:21

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В какие именно страны везут вакцину, неизвестно

Американская фармацевтическая компания Pfizer в среду, 23 декабря, отправил первую партию вакцины от коронавируса COVID-19, разработанную совместно с немецкой BioNTech, в страны Европейского Союза.

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Об этом сообщает издание Medical Xpress.

Три грузовика с морозильными камерами выехали с территории завода компании на северо-востоке Бельгии, недалеко от Антверпена – каждый в сопровождении двух полицейских автомобидей.

В Pfizer отказались сообщить, в какие именно страны Евросоюза следуют первые поставки.

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Напомним, Европейская комиссия официально дала разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech в Евросоюзе, после того как Европейское агентство по лекарственным средствам рекомендовало ее одобрить.

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Мы также сообщали, что 23 декабря вакцинация населения от коронавируса началась в Швейцарии.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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