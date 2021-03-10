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По цене квартиры в Киеве: пара арендовала виллу ради счастья своей собаки (фото)

10 марта, 16:55

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Такса отказывается жить в пятизвездочных отелях

Пара из Британии потратила 50 000 фунтов стерлингов (1,93 млн гривен) во время трехмесячного путешествия по Европе, чтобы сделать свою собаку Луи счастливой.

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Об этом пишет Mirror.

Избалованная такса была огорчена новым спортивным Porsche Cayenne своих владельцев со специально подобранной выхлопной системой и кожаными сиденьями с подогревом, что им пришлось отказаться от нее через день.

Пара потеряла 5000 фунтов стерлингов (более 190 тысяч гривен), перепродав машину, а затем заплатила еще 30 000 фунтов стерлингов (более 1,1 млн гривен) за более тихий Mercedes.

Фото: Kennedy News and Media
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Фото: Kennedy News and Media

Поскольку Луи не любил останавливаться в пятизвездочных отелях, пара потратила 50 000 фунтов стерлингов (1, 93 млн гривен) на 15-местные виллы, чтобы он был счастлив. Выгуливать собаку также стало проблемой, поскольку Луи отказывался выходить на улицу под дождем.

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Любительница собак Шарлотта сказала, что связь между ними и Луи невероятно сильна, поэтому он и отправился с ними в путешествие.

"Он чувствительная маленькая душа, он легко расстраивается, но он знает, что я всегда буду защищать его и заботиться о нем, у нас есть связь", – сказала она.

Фото: Kennedy News and Media
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Фото: Kennedy News and Media

Ранее бордер-колли по кличке Ким из города Долгеллау (Великобритания) попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая овчарка в мире.

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отдых Великобритания собака путешествия
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