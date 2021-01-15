Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают люди

Как связана вакцина от коронавируса со смертями пока нельзя точно сказать

Несмотря на то, что многие страны уже начали массовую вакцинацию от коронавируса, пандемия не утихает. Кроме того, некоторые страны фиксируют летальные случаи даже после вакцинации от COVID-19.

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В каком возрасте умирают люди, и что объединяет умерших – рассказывает сайт "Сегодня".

Норвегия

По информации властей, после вакцинации от COVID-19 умерли 23 человека. Все они страдали хроническими заболеваниями, и были старше 80 лет

С конца декабря 2020 года Норвегия начала использовать для вакцинации препарат, разработанный Pfizer и BioNTec. Также на днях в страну завезли первую партию вакцины компании Moderna.

К слову, производители этих вакцин заявляют о высоком проценте эффективности.

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Вопрос, наступила ли смерть из-за прививки от COVID-19 или просто совпала с вакцинацией – сейчас изучается.

Португалия

Сразу спустя два дня после вакцинации прививкой Pfizer и BioNTec в Португалии упала в обморок и скончалась 41-летняя медсестра Соня Ацеведо.

У нее не было никаких побочных эффектов. Кроме того, по словам отца, его дочь раньше не имела никаких проблем со здоровьем.

Власти никак пока не отреагировали на произошедшее, ожидаются результаты вскрытия.

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Швейцария

Один смертельный случай после прививки Pfizer и BioNTec зафиксировали и в Швейцарии. Скончался 91-летний мужчина сразу спустя несколько дней после того, как получил вакцину.

По информации властей, у него были серьезные заболевания, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

Пожилой мужчина находился в доме престарелых, сразу после вакцинации он пожаловался на боли в уретре и животе, а позже у него упало давление и повысился пульс. В результате пенсионер скончался.

Подтверждения возможной связи между прививкой и летальным исходом пока нет.

Германия

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10 человек умерли после вакцинации от коронавируса прививкой Pfizer и BioNTec.

Как сообщили власти страны, скончались тяжелобольные пациенты, которые страдали многочисленными заболеваниями. На основании этого считают, что прививка от вакцины никак не могла негативно сказаться на здоровье умерших.

Израиль

Два летальных случая после вакцинации зафиксировали в Израиле. Страдавший рядом хронических заболеваний 88-летний мужчина умер сразу спустя несколько часов после того, как был вакцинирован от COVID-19. Его вакцинировали прививкой компаний Pfizer и BioNTech.

В то же время медики заявляют, что не видят связи между его смертью и прививкой.

Также умер и страдавший онкологическим заболеванием и перенесший несколько инфарктов 75-летний житель страны. Как и в первом случае – его вакцинировали прививкой компаний Pfizer и BioNTech.

Для выяснения причин его смерти создана специальная комиссия.

Италия

90-летняя женщина умерла от инсульта вскоре после получения вакцины от коронавирусной инфекции.

Как было и в предыдущих смертельных случаях, о которых мы писали выше, ей сделали вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

Однако, как объяснили в региональном агентстве здравоохранения Лигурии, пока ничего не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом. Смерть женщины расследуют.

США

Спустя несколько дней после вакцинации скончался 56-летний врач из Флориды. По словам его супруги, мужчина был полностью здоров и не умел никаких хронических заболеваний.

Однако причиной смерти врачи назвали заболевание крови. Примечательно, что вакцинировали его прививкой Pfizer и BioNTech.

Производители вакцины заявили, что расследуют смерть врача, которая кажется необычной. Однако не верят, что есть связь произошедшего с вакциной от коронавируса. Местные органы здравоохранения также занялись расследованием этого смертельного случая.

Что в итоге?

Как связана вакцина от коронавируса со смертями пациентов пока нельзя точно сказать. Однако большинство умерших после прививки переносили тяжелые заболевания, были пожилого возраста или работали в медицинской сфере. Кроме того, все они были вакцинированы прививкой одного и того же производителя – Pfizer и BioNTech. Действительно ли все дело в вакцине – изучают специалисты.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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