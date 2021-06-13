Под Римом мужчина открыл стрельбу: среди пострадавших двое детей, есть погибшие

Неизвестный скрылся, его ищет полиция даже в соседних городках

Мужчина стрелял по людям под Римом. Фото: RaiNews24

Под Римом мужчина открыл стрельбу на улице города Ардеа. Погиб другой мужчина и пострадали двое детей.

Реклама

Об этом сообщает RaiNews24.

По информации, инцидент произошел в результате ссоры. Как пишут в СМИ, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. По предварительной версии, огонь открыл отец этих детей.

Читайте также: В Киеве задержали мужчину, который стрелял в прохожих из окна своей квартиры (фото)

Злоумышленник скрылся с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.

Реклама

Ранее мы писали, что на киевской Троещине мужчина в трусах устроил стрельбу прямо на улице.

Напомним, в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.