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Под Римом мужчина открыл стрельбу: среди пострадавших двое детей, есть погибшие

13 июня 2021 15:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Неизвестный скрылся, его ищет полиция даже в соседних городках

Мужчина стрелял по людям под Римом. Фото: RaiNews24

Мужчина стрелял по людям под Римом. Фото: RaiNews24

Под Римом мужчина открыл стрельбу на улице города Ардеа. Погиб другой мужчина и пострадали двое детей.

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Об этом сообщает RaiNews24.

По информации, инцидент произошел в результате ссоры. Как пишут в СМИ, пожилой мужчина был убит, а двое его внуков ранены. По предварительной версии, огонь открыл отец этих детей.

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Злоумышленник скрылся с места происшествия, сотрудники правоохранительных органов Ардеа и соседних городов Помеция и Анцио занимаются его поисками.

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Ранее мы писали, что на киевской Троещине мужчина в трусах устроил стрельбу прямо на улице.

Напомним, в Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса.

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