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СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

ЕС опускает руки в борьбе с коррупцией в Украине

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор
24 сентября, 14:23
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ЕС давно знает о связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками и политиками
Аудиторы подчеркнули, что в результате коррупции теряются десятки миллиардов евро. Коллаж: "Сегодня"
Аудиторы подчеркнули, что в результате коррупции теряются десятки миллиардов евро. Коллаж: "Сегодня"

Масштабная коррупция по-прежнему остается ключевой проблемой в Украине, а поддержка со стороны Евросоюза не принесла ожидаемых результатов.

Об этом говорится в отчете Европейской аудиторской палаты (ECA).

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Отчет ЕСА
Отчет ЕСА

Как подчеркнули аудиторы, коррупция в Украине препятствует конкуренции и росту, а также наносит ущерб демократическому процессу. В результате коррупции теряются десятки миллиардов евро.

"ЕС пытается решить проблему коррупции в Украине как приоритетную проблему, направляет средства и усилия через различные сектора, от конкурентной среды до судебной системы и гражданского общества. Однако, по мнению аудиторов, поддержка и принятые меры не принесли ожидаемых результатов", – сказано в отчете.

Также отмечается, что ЕС давно знает о связях между олигархами, высокопоставленными чиновниками, политиками, судебными органами и государственными предприятиями. Однако аудиторы отмечают, что они не разработали реальной стратегии борьбы с большой коррупцией.

"Например, незаконные финансовые потоки, включая отмывание денег, рассматриваются только на периферии. Однако, ЕС поддержал много антикоррупционных реформ и мер в Украине. В большинстве случаев степень поддержки зависит от ряда выполняемых условий.

Но Комиссия часто слишком слабо интерпретировала такие требования, что приводило к чрезмерно положительным оценкам. В качестве примера аудиторы приводят безвизовый режим. Работа этой системы не пересматривалась, хотя два из трех условий поддержки ЕС не были выполнены", – добавили аудиторы.

Украинцы часто сталкиваются с коррупцией и не верят в деолигархизацию

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Ранее мы рассказывали, что самыми главными задачами власти, по мнению украинцев, являются борьба с коррупцией, прекращение войны на Донбассе и установление контроля над ценами.

Опрос был проведен самозаполнением анкеты в мобильном приложении gradus.app. Период проведения опроса: 20 сентября 2021, размер выборки: 1000 респондентов.

ТОП-5 приоритетных вопросов для власти

Главные задачи власти, по мнению респондентов, которым предложили выбрать до трех вариантов, распределяются таким образом:

  1. 46,5% опрошенных назвали главным приоритетом борьбу с коррупцией;
  2. 40,1% – прекращение военных действий на Донбассе;
  3. 36,8% – контроль над ценами на газ;
  4. 33,8% – контроль над ценами на продукты;
  5. 22,4% – создание новых рабочих мест.

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По данным опроса компании Gradus

Бытовая коррупция

Соцопрос выяснил как часто украинцы сталкиваются с ситуациями бытовой коррупции (подарки учителям, врачам, благодарность за услуги чиновникам и т.д). По мнению респондентов:

  1. 60% опрошенных, постоянно сталкиваются с бытовой коррупцией;
  2. 27% – часто;
  3. 8% – тяжело ответить;
  4. 4% – редко;
  5. 1% – никогда.

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