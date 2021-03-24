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Подросток сильно пострадал из-за зарядного устройства для iPhone (фото)

24 марта, 13:11

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

17-летняя девушка получила сильные ожоги лица

В Великобритании из-за возгорания зарядного устройства для iPhone у подростка на коже лица образовались ожоги.

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Об этом пишет Mirror.

17-летняя девушка перед сном подключила свой телефон на подзарядку и положила его рядом с кроватью. Ночью, когда она уснула, зарядное устройство загорелось, пламенем занялось одеяло. В результате возгорания девушка получила сильные ожоги лица.

Фото: Mirror

Фото: Mirror

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Фото: Mirror

Фото: Mirror

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В компании Apple заявили, что по факту возгорания начато расследование.

Ранее мы писали, что жителю Таиланда вместо iPhone 7 интернет-магазин прислал письменный стол в виде iPhone. Парень утверждает, что не перепроверил заказ перед покупкой – и это была его роковая ошибка.

Напомним, ранее iPhone 11 смог продержаться на дне озера почти 2 месяца без повреждений. Курьезный случай произошел в Disney World в американском городе Орландо (штат Флорида). Кроме этого, мы писали о парне, который чудом выжил в ДТП благодаря iPhone.

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возгорание телефон iPhone Apple
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