Поездки к родственникам и горнолыжные курорты: что еще запретили в Европе на праздники

Страны Европы готовятся к рождественским праздникам и Новому году, в том числе и вводя необходимые, по мнению их правительств, дополнительные карантинные ограничения в связи с коронавирусом. Некоторые из них кажутся немного странными.

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В Италии с 21 декабря 2020 года до 6 января 2021-го введен запрет на передвижение внутри страны между областями. Причем люди не смогут не только посетить родственников, живущих в других городах, но даже съездить в собственные дома, расположенные в других регионах, к примеру, в горах.

Португалия 5 декабря, с одной стороны, заявила об ослаблении карантинных правил в период Рождества, чтобы люди могли навещать своих близких, но одновременно намерена сразу после Рождества ввести более жесткие меры, чтобы в корне пресечь новогодние вечеринки.

Так, в стране снимут запрет на внутренние поездки в период с 23 по 26 декабря, а также не будет ограничений на количество людей, которые могут собраться в семье на Рождество. А вот на Новый год съездить в соседний регион к родственникам уже не удастся. В границах своих муниципалитетов людям будет разрешено встречаться в домах друг друга, но домой они должны вернуться до 2 часов ночи.

В Греции внутренние поездки также запрещены, правда, пока только до 14 декабря. Кроме того, для того чтобы выйти на улицу, нужно отправить смс на специальный номер и получить в ответ разрешение.

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В Латвии люди, которые не являются членами одного домохозяйства, могут собираться только по двое, соблюдая при этом дистанцию два метра.

В Литве еще не определились с карантином на праздники, там пока принято решение ужесточить карантин до 17 декабря. Странные ограничения введены, в частности, в отношении предпраздничной торговли. Так, там запретили торговлю "во временных местах" – имеются в виду палатки на улице, при этом разрешены такие же временные точки и "островки" в торговых центрах. Правительство посчитало, что там поток покупателей и соблюдение ограничений легче регулировать.

Франция, Италия и Германиядоговорились закрыть горнолыжные курорты до января. Австрия вначале отказывалась от этого ограничения, предложенного ФРГ, но затем сдалась под натиском соседок по Евросоюзу, правда, закрыла курорты только для иностранцев. Для местных они продолжат работу.

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