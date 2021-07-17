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Погибли 133 человека: в Германии продолжают ликвидировать последствия наводнения (фото, видео)

17 июля 2021 15:19

Виктория Барановская Виктория Барановская

Власти Германии ввели на западе страны режим чрезвычайной ситуации из-за потопов

Наводнения начались в середине недели из-за обильных и продолжительных дождей / Фото: коллаж "Сегодня"

Наводнения начались в середине недели из-за обильных и продолжительных дождей / Фото: коллаж "Сегодня"

На западе Германии из-за сильных дождей – наводнение, которое уже унесло жизни как минимум 133 человек.

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Об этом сообщают европейские СМИ.

Больше всего от наводнения пострадали в городе Кобленц в федеральной земле Рейнланд-Пфальц, там после удара стихии погибли около 90 человек. Еще 43 человека погибли в соседней федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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Сейчас более 102 тыс. человек из-за наводнения остаются без электричества, а тысячи местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Минобороны Германии ввело на западе страны режим чрезвычайной ситуации, предоставив военным право действовать по своему усмотрению.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

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Уже известно, что канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправятся в федеральную землю Рейнланд-Пфальц. А Франция со своей стороны выразила готовность оказать помощь в борьбе с последствиями непогоды в Германии.

Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Наводнения в центральной части Европы начались из-за обильных и продолжительных дождей. Непогода также затронула ряд регионов Нидерландов, Франции и Бельгии. В Бельгии, в частности, погибли 20 человек.

Фото: REUTERS
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Фото: REUTERS

Ранее мы писали, что в Крыму из-за наводнения погибла женщина.

Напомним, во время масштабного наводнения затопило Ялтинский крокодиляриум.

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