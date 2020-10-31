Похороны прав женщин. В Польше 10-й день протестуют против запрета абортов

В субботу, 31 октября, в Польше продолжаются акции протеста против решения Конституционного суда об абортах. Акции проходят во многих городах страны, пишет tvn 24.

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В Щецине демонстранты собрались на площади Солидарности, откуда отправились "гулять" по улицам города.

"Протесты продолжаются уже много дней, но наши силы никуда не делись. Мы здесь вместе. Мы хотим Польшу, где женщина сама решает, что касается ее тела и своей жизни. Мы хотим иметь выбор. Это касается многих вопросов. Польша, за которую мы сражаемся, – это страна, где у каждого человека есть выбор", – говорят организаторы акции.

В Зеленой Гуре по случаю Хэллоуина организовали "страшные похороны прав женщин".

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Демонстрация началась в 17:30 перед зданием местной филармонии, откуда "траурная процессия" двинулась в сторону городского кладбища.

"Скорбящих просят одеться соответствующим образом для мероприятия. Соболезнования будут выкрикиваться на протяжении всей церемонии", – сообщили организаторы мероприятия.

Во Вроцлаве проходят сразу две акции – на одной из них женщины на авто блокируют въезд в город. Другая акция проходит в центре города, сообщает газета Wyborcza.

В Познани, по сообщению, на женский протест пришли "псевдопатриоты", которые выступают за принятое судом решение и провоцируют участников акции на конфликты. О столкновениях с националистами говорят и в других городах страны.

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В Варшаве около тысячи человек участвуют в акции напротив виллы Ярослава Качиньского. Название мероприятия: "Дзяды на Мицкевича".

Ожидается, что по всей Польше к субботнему протесту присоединятся около 250 тысяч человек.

22 октября Конституционный суд Польши запретил аборты, даже если плод неизлечимо болен. На следующий день в Польше вспыхнули протесты: демонстранты использовали камни, в ответ полиция применила слезоточивый газ.

Все подробности в спецтеме Польша против запрета абортов

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