Пока мало вакцинаций – ВОЗ о риске повторной вспышки COVID-19 в Европе

Как рассказали во Всемирной организации здравоохранения, властям не стоит преждевременно снимать ограничительные меры

Пока уровень вакцинации в Европе недостаточен для предотвращения повторной вспышки COVID-19. Фото: REUTERS/Yves Herman

Говорить о предотвращении повторного распространения коронавируса в Европе пока сложно, так как уровень вакцинации в регионе еще недостаточен.

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Об этом заявил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает "Интерфакс".

"Охват вакцинацией далеко не достаточен для защиты региона от новой вспышки", – заявил он.

Во Всемирной организации считают, что несмотря на то, что в Европе идет на спад общее число инфицированных коронавирусом, госпитализированных и скончавшихся, властям не стоит преждевременно снимать ограничительные меры.

"В течение прошлого лета количество заболевших постепенно росло среди более молодых возрастных групп, затем среди старших возрастных групп, что привело к разрушительной вспышке, карантинам и смерти людей осенью и зимой", - добавил Клюге.

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Как мы писали, с 1 июля ЕС вводит ковидный сертификат, который будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащий QR-код.

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Смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса:

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