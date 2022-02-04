Пока "не светит": НАТО все еще не готово принять Украину

Киеву следует провести много реформ внутри страны, считают в НАТО

Мирча Джоанэ. Фото: коллаж "Сегодня"

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в данный момент вопрос о присоединении Украины к Альянсу не стоит.

Об этом он сказал в интервью французскому каналу France 24.

Реклама

"Никто не говорит, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время. У Украины есть много вещей, которые нужно реформировать внутри страны", – сказал Джоанэ.

Он добавил, что необходимо прийти к консенсусу в НАТО, а сегодня такого консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет.

Также высокопоставленный представитель НАТО добавил, что "несмотря на это, никакая третья сторона не имеет права вводить вето на решение, которое является суверенным для самой страны и для организации, к которой она хочет присоединиться".

Реклама

"Это полностью зависит от нас", – подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.

Украина стремится в НАТО