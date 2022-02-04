Пока "не светит": НАТО все еще не готово принять Украину

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в данный момент вопрос о присоединении Украины к Альянсу не стоит.
Об этом он сказал в интервью французскому каналу France 24.
"Никто не говорит, что Украина вступит в НАТО в ближайшее время. У Украины есть много вещей, которые нужно реформировать внутри страны", – сказал Джоанэ.
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Он добавил, что необходимо прийти к консенсусу в НАТО, а сегодня такого консенсуса по поводу возможного членства Украины в НАТО нет.
Также высокопоставленный представитель НАТО добавил, что "несмотря на это, никакая третья сторона не имеет права вводить вето на решение, которое является суверенным для самой страны и для организации, к которой она хочет присоединиться".
"Это полностью зависит от нас", – подчеркнул высокопоставленный представитель НАТО.
Украина стремится в НАТО
- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. Он напомнил, что для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.
- Также президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обратился к НАТО из-за угроз России.
- Кроме того, пресс-секретарь военного ведомства США Джон Кирби заявил, что Россия не имеет права наложить вето на вопрос о вступлении стран в НАТО. По его словам, этот вопрос могут решить только эти государства и сам Альянс.