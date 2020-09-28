Покойник выиграл выборы в Румынии и стал мэром

В Румынии на выборах города победил кандидат, который стал заразился коронавирусом и умер еще на позапрошлой неделе.

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О необычном инциденте 27 сентября сообщил портал Gazeta Noua.

Несмотря на свою кончину, Ион Алиман, который баллотировался уже на третий срок, с легкостью победил двух других кандидатов, которые баллотировались на должность мэра расположенного на юге страны Девеселу. За него отдали свои голоса 1020 из 1600 проголосовавших.

Отмечается, что голосование за покойного кандидата было стратегией Социал-демократической партии Румынии, которую он представлял – таким образом, были бы назначены перевыборы и политсила смогла бы выставить нового кандидата.

Реклама Ион Алиман. Фото: скриншот

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Отмечается, что диагноз COVID-19 57-летнему Алиману поставили еще в начале месяца, а 17 сентября он умер в одной из больниц Бухареста.

После его победы на выборах избиратели посетили его могилу, почтив память политика. До перевыборов должность городского главы будет исполнять заммэра.

Напомним, что похожий случай произошел пару лет назад в США, где 72-летний владелец публичного дома Деннис Хоф победил на выборах в нижнюю палату Конгресса Невады через две недели после своей смерти.

Сейчас в 19-миллионной Румынии наблюдается достаточно сложная ситуация с коронавирусом – с начала распространения эпидемии в стране зафиксировали почти 124 тысячи инфицированных, из которых более чем 4,7 тысяч скончались. На этом фоне 15 сентября правительство Румынии продлило на 30 суток действие режима чрезвычайной ситуации в стране.

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