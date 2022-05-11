Мир
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Мировые новости Евросоюз

Полиция Португалии расследует дело о сборе российской парой данных беженцев из Украины

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
11 мая, 04:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Утверждается, что Игорь Хашин и его жена Юлия ксерокопировали документы людей, приехавших из нашей страны
Полиция обыскала центр поддержки, здание муниципалитета и ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство".
Полиция обыскала центр поддержки, здание муниципалитета и ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство". / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Полиция Португалии провела обыск в центре поддержки беженцев, находящемся в ведении муниципалитета Сетубал недалеко от Лиссабона, в связи с утверждениями о том, что прокремлевские российские сопровождающие собрали личные данные десятков новоприбывших украинцев, спасающихся от вторжения России.

Об этом пишет Reuters.

Реклама

Что произошло

В заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета и ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой была российская пара. Они изъяли документы в ходе расследования предполагаемых преступлений, связанных с "неправомерным использованием данных и несанкционированным доступом".

Так, газета Expresso сообщила 29 апреля, что российская пара, предположительно связанная с Москвой – Игорь Хашин и его жена Юлия, – ксерокопировали личные документы беженцев и допрашивали их о местонахождении членов семей в Украине, что напугало и нервировало многих беженцев. В Expresso заявили, что Служба безопасности Португалии внимательно следит за деятельностью Хашина с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Муниципалитет, управляемый Коммунистической партией Португалии (ПКП), заявил, что мужчина "сотрудничал" с центром для беженцев в Сетубале, где работала его жена, также из России. При этом ПКП подверглась критике за то, что не осудила вторжение России в Украину.

Реклама

У пары двойное гражданство, и в муниципалитете заявили, что Игорь Хашин много лет "сотрудничает с мэрией и другими местными органами власти". Оппозиционные партии призвали к отставке мэра Сетубала Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между Хашиными, ассоциацией, к которой они принадлежат, и российским государством.

В офисе Мартиньша заявили, что никогда не были проинформированы "каким-либо официальным лицом о подозрительных действиях или поведении", совершаемых ассоциацией, которая работает с муниципалитетом с 2005 года.

Выступая в парламенте, министр по делам парламента Ана Катарина Мендес заявила, что дело "должно быть расследовано до самого конца" и что правительство "не допустит, чтобы с теми, кто приезжает сюда… не обращались с достоинством и уважением".

Реклама

Как отмечается, Португалия приняла почти 36 000 украинских беженцев после вторжения России в Украину 24 февраля.

Напомним, украинцы, которые регистрировались как внутренние переселенцы после 24 февраля 2022 года, смогут получить 4500 грн помощи от государства. Будут выдавать ее в виде сертификатов на покупки в сети супермаркетов "Сильпо".

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Мир
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Дипломатический фронт
Діпломатичний фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 10 мая
1
Личный состав 26000
Личный состав
2
Самолеты 199
Самолеты
3
Вертолеты 158
Вертолеты
4
Танки 1170
Танки
5
ББМ 2808
ББМ
6
Артиллерия 519
Артиллерия
7
Средства ПВО 87
Средства ПВО
8
РСЗО 185
РСЗО
9
БПЛА 380
БПЛА
10
Корабли/катера 12
Корабли/катера
11
Транспорт 1980
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Захватил вражеский танк… Алексей Сенюк – главный сержант роты 1-й отдельной танковой бригады. С первых дней войны был среди защитников города-героя Чернигова. Смело принимал бой за боем. В одном из столкновений ему удалось уничтожить два вражеских БМП и захватить танк Т-72. Погиб в результате коварного авиаудара. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Непокоренные
Алмаз – бельгийская овчарка-сапер кинологической службы ВСУ в Киевской области. Молодой пес недавно начал карьеру разыскника мин, но уже доказал свой талант и эффективность. За два месяца войны Алмаз нашел сотни взрывоопасных устройств, которые враг оставил после себя.
История и видео
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

31066.36

Bitcoin Cash (BCH)

230.17

Binance Coin (BNB)

319.43

Dogecoin (DOGE)

0.11

Ethereum Classic (ETC)

24.01

Litecoin (LTC)

80.29

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
32,36
-
-
-
34,59
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
32,97
-
-
-
33,97
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
32,99
-
37,68
42,63
-
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
13,7%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,86 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$28,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.87

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Мир
google news Подписаться на Google News RSS лента Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять