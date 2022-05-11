Полиция Португалии расследует дело о сборе российской парой данных беженцев из Украины

Утверждается, что Игорь Хашин и его жена Юлия ксерокопировали документы людей, приехавших из нашей страны

Полиция обыскала центр поддержки, здание муниципалитета и ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство". / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Полиция Португалии провела обыск в центре поддержки беженцев, находящемся в ведении муниципалитета Сетубал недалеко от Лиссабона, в связи с утверждениями о том, что прокремлевские российские сопровождающие собрали личные данные десятков новоприбывших украинцев, спасающихся от вторжения России.

Об этом пишет Reuters.

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Что произошло

В заявлении полиции говорится, что они обыскали центр поддержки, здание муниципалитета и ассоциацию мигрантов из Восточной Европы "Единство", членами которой была российская пара. Они изъяли документы в ходе расследования предполагаемых преступлений, связанных с "неправомерным использованием данных и несанкционированным доступом".

Так, газета Expresso сообщила 29 апреля, что российская пара, предположительно связанная с Москвой – Игорь Хашин и его жена Юлия, – ксерокопировали личные документы беженцев и допрашивали их о местонахождении членов семей в Украине, что напугало и нервировало многих беженцев. В Expresso заявили, что Служба безопасности Португалии внимательно следит за деятельностью Хашина с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Муниципалитет, управляемый Коммунистической партией Португалии (ПКП), заявил, что мужчина "сотрудничал" с центром для беженцев в Сетубале, где работала его жена, также из России. При этом ПКП подверглась критике за то, что не осудила вторжение России в Украину.

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У пары двойное гражданство, и в муниципалитете заявили, что Игорь Хашин много лет "сотрудничает с мэрией и другими местными органами власти". Оппозиционные партии призвали к отставке мэра Сетубала Андре Мартинша, который, по их словам, знал о связях между Хашиными, ассоциацией, к которой они принадлежат, и российским государством.

В офисе Мартиньша заявили, что никогда не были проинформированы "каким-либо официальным лицом о подозрительных действиях или поведении", совершаемых ассоциацией, которая работает с муниципалитетом с 2005 года.

Выступая в парламенте, министр по делам парламента Ана Катарина Мендес заявила, что дело "должно быть расследовано до самого конца" и что правительство "не допустит, чтобы с теми, кто приезжает сюда… не обращались с достоинством и уважением".

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Как отмечается, Португалия приняла почти 36 000 украинских беженцев после вторжения России в Украину 24 февраля.

Напомним, украинцы, которые регистрировались как внутренние переселенцы после 24 февраля 2022 года, смогут получить 4500 грн помощи от государства. Будут выдавать ее в виде сертификатов на покупки в сети супермаркетов "Сильпо".

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