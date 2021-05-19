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Польша будет вакцинировать работников из Украины: где, когда и чем

19 мая, 01:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Польские работодатели неоднократно обращались к правительству с просьбой дать им возможность вакцинировать украинских заробитчан

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Польша готовится вакцинировать от COVID-19 украинцев, которые приезжают на работу в эту страну, прямо на границе при въезде.

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Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

Заробитчан из Украины будут вакцинировать на пограничных переходах однократной вакциной американского производителя Johnson & Johnson.

"Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших КПП у границы с Украиной. Люди, приезжающие на работу в Польшу, также должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", – заявил глава медцентра Medyk в Жешуве Станислав Мазур, один из организаторов кампании вакцинации в Подкарпатье.

По его словам украинцам при въезде в Польшу будут предлагать вакцинироваться именно вакциной Johnson & Johnson, поскольку применение одноразового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации приема второй дозы.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Вакцинация на пограничных переходах начнется, как только поступят необходимые дозы заказанной вакцины.

"Ждем заказанных доз и сразу после этого приступим к вакцинации", – заявил глава медцентра.

Напомним, на фоне роста притока в Польшу работников из Украины местные работодатели просили власти дать им возможность вакцинировать заробитчан.

Мы также сообщали, что польское правительство собирается обязать наемных работников платить налоги – с этой целью им начнут выдавать коды-идентификаторы.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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