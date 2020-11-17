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Польша и Венгрия заблокировали семилетний бюджет ЕС

17 ноября, 10:11

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Причиной вето стала неготовность обеих стран выполнять условия, по которым они будут получать деньги

Польша и Венгрия заблокировали долгосрочный бюджет Евросоюза. Оба государства воспользовались правом вето из-за пункта о верховенстве права и соблюдении принципов правового государства. В нем говорится о том, что финансовую помощь будут получать только те страны, где не нарушают прав человека. Именно в этом подозревают и Будапешт, и Варшаву и расследуют, действительно ли там независимые суды и СМИ.

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Напомним, в июле государства ЕС согласовали семилетний бюджет на 2021-2027 годы на более чем триллион евро. На том же саммите было принято решение создать фонд восстановления экономики стран ЕС, пострадавших от пандемии коронавируса. Для него предполагалось выделить еще 750 миллиардов евро. При этом компромиссный вариант документа содержал положение, обязывающее сокращать выплаты странам, нарушающим принципы правового государства.

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Фото: wyborcza.pl

Больше о разногласиях стран ЕС из-за плана спасения европейской экономики читайте в материале "План Маршалла" для ЕС: почему коронавирус все больше раскалывает Европу".

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бюджет Венгрия Польша ЕС вето

Источник: Сегодня

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