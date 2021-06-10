Польша массово вакцинирует украинцев на границе: как это происходит

Польские власти предлагают въезжающим украинцам скидку на обязательный тест за бесплатное прохождение вакцинации от COVID-19

Хоть Pfizer, хоть Moderna – на ваш выбор. Украинцев, приезжающих в Польшу на работу или учебу, отныне бесплатно прививают от коронавируса. В мобильных центрах вакцинации на границе есть все признанные Евросоюзом вакцины.

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Как происходит прививки, узнала корреспондентки "Сегодня".

Четыре вакцины на выбор

Один из таких пунктов находится в селе Замехов, расположенном в 30 километрах от польско-украинской границы. Очередей здесь нет, а в течение дня здесь вакцинировались несколько десятков украинцев.

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Большинство из них дома на прививку не записывались, а тут решились, чтобы не сидеть 2 недели на самоизоляции.

"Чисто случайно. Сказали, что сделают вакцину – пусть будет. Я не работаю в Польше", – признается тернополянин Андрей Гриценко.

Но встречаются и такие, кто регистрировался и в Украине.

"В "Дію" мы записывались где-то месяца 1,5-2 назад, но наша очередь еще не подошла. Вот уехали, увидели и решили сделать сразу", – говорит жительница Закарпатья Ольга Мастепан.

К слову, возможностью привиться воспользовался и оператор "Сегодня" Владимир Вежбинский. Как сообщили представители медицинского центра, который проводит вакцинацию, пока что они получили 45 тысяч доз для украинцев. Это – Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

"Приходящие на вакцинацию могут выбирать, какую именно вакцину они хотят. Мы сразу выдаем человеку документ и вносим все данные в общую базу. За второй прививкой необязательно ехать на границу – ее можно сделать в любой точке Польши", – рассказал директор медицинского центра Станислав Мазур.

Прививка за скидку

Перед вакцинацией здесь каждый на месте сдает тест на антиген к коронавирусу, чтобы проверить, не болен лм сейчас.

Теперь тест является обязательным для всех въезжающих в Польшу и не желающих две недели сидеть на самоизоляции. Стоит он 960 гривен, но для вызвавшихся прививаться – на 100 гривен меньше.

"Мы ждем 15 минут после вакцинации, чтобы убедиться, что нет никаких реакций. А дальше человек может ехать, куда планировал", – отметила координатор по прививкам Яна Добженская.

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К слову, в самой Польше уже привили более 60% взрослого населения и начинают вакцинацию детей.

Напомним, ранее бывший главный иммунолог Киева Олег Назар рассказал, почему вакцинация украинцев на границе – это не просто нормальная, но и выгодная практика для Украины.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса