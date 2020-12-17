Українська
$ 27,74
33,8
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Польша на три недели продлит карантин, а на Новый год – введет комендантский час

17 декабря, 17:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Будут закрыты отели, горнолыжные трассы и торговые центры

27 декабря в Польше истекают нынешние карантинные ограничения, введенные в связи с COVID-19, поэтому с 28 декабря до 17 января в стране вводится общенациональный карантин, сообщают местные СМИ.

Реклама

Как заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельски, в дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок. Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов).

А на Новогодние праздники с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января будете введен комендантский час.

Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 17 декабря в Польше коронавирусом заразились 1 171 854 человек, скончались – 24 345. Только за 16 декабре в стране было 11 953 новых случаях заражения коронавирусом. 431 пациент с COVID-19 скончался.

В тренде
Шаг в новый мир: в США сделали первую прививку от коронавируса

Напомним, несколькими днями ранее Недзельский выразил опасение, что Польшу накроет третья волна эпидемии COVID-19, поэтому власти планировали продлить действующие ограничения на период после нового года.

Реклама

Также сообщалось, что в январе Польша планирует начать вакцинацию от COVID-19.

Впрочем, далеко не все в Польше поддерживают коронавирусные ограничения:

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Польша карантин магазины торговый центр комендантский час коронавирус горнолыжные курорты COVID-19

Источники: Сегодня , Интерфакс

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцев
Цены на газ в Европе взлетели до рекорда за 20 месяцевЭкономика
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?
Лучшая пенсионная система мира: готовы ли украинцы столько работать и платить такие взносы?Экономика
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая она
Почти 1000 евро за работу упаковщиком: кому в Европе платят минималку и какая онаБизнес
Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить
Сменила трубоукладчик на баржу: Россия надеется достроить "Северный поток – 2"Экономика
Британские ученые назвали новый симптом коронавируса
Британские ученые назвали новый симптом коронавирусаЕвросоюз
Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)
Торгуют откровенными снимками. Безработные стюардессы массово ушли в интим (фото)Fun

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять