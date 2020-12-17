Польша на три недели продлит карантин, а на Новый год – введет комендантский час

Будут закрыты отели, горнолыжные трассы и торговые центры

27 декабря в Польше истекают нынешние карантинные ограничения, введенные в связи с COVID-19, поэтому с 28 декабря до 17 января в стране вводится общенациональный карантин, сообщают местные СМИ.

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Как заявил глава Минздрава Польши Адам Недзельски, в дополнение к существующим ограничениям, которые остаются в силе, будут закрыты отели, в том числе для деловых поездок. Также закроются горнолыжные трассы и торговые центры (кроме продуктовых магазинов).

А на Новогодние праздники с 21:00 31 декабря до 6:00 1 января будете введен комендантский час.

Согласно статистике университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро 17 декабря в Польше коронавирусом заразились 1 171 854 человек, скончались – 24 345. Только за 16 декабре в стране было 11 953 новых случаях заражения коронавирусом. 431 пациент с COVID-19 скончался.

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Напомним, несколькими днями ранее Недзельский выразил опасение, что Польшу накроет третья волна эпидемии COVID-19, поэтому власти планировали продлить действующие ограничения на период после нового года.

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Также сообщалось, что в январе Польша планирует начать вакцинацию от COVID-19.

Впрочем, далеко не все в Польше поддерживают коронавирусные ограничения:

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