Польша обратится к НАТО с важной просьбой

Министр обороны Польши рассказал о планах страны на саммите Альянса

Польша хочет увеличить контингент НАТО на своей территории / Фото: Коллаж: Сегодня

Польша будет просить об увеличении присутствия НАТО на своей территории из-за агрессии России. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью изданию Рolska Тimes. По его словам, такая просьба будет озвучена на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 29-30 июня.

"Мы стремимся к большему количеству войск и хотим повысить готовность союзных сил в случае угрозы. Я подтверждаю, что мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО. В течение нескольких лет мы принимаем американских солдат на польской земле, их количество увеличивается, и сохранение этого постоянного присутствия является одним из моих приоритетов", — заявил Блащак.

Министр отметил, что безопасность региона — один из приоритетов НАТО

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"НАТО уже поддерживает своих партнеров из стран, наиболее уязвимых для нападения со стороны России, таких как Грузия и Молдова. Безопасность нашего региона, в том числе восточного фланга Североатлантического союза, а значит и всего НАТО, сейчас является приоритетным вопросом", — сказал он.

Саммит НАТО

На саммите НАТО объявят Россию угрозой безопасности, миру и стабильности. Также впервые будет упомянут Китай. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По словам генсека, вторгнувшись в Украину, Россия показала, что она больше не является партнером мирных стран.

"Когда мир меняется, меняется и НАТО. И мир стал более опасным. Мы объясним, что Россия больше не партнер, а угроза нашей безопасности, миру и стабильности", – заявил генсек НАТО.