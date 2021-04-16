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Польша солидарна с США: три сотрудника посольства РФ объявлены персонами нон-грата

16 апреля, 03:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В Варшаве вручили послу России Сергею Андрееву ноту сотрудникам из-за их деятельности, вредящей Польше

Польша выразила солидарность с США в связи с введением санкций против РФ, и объявила трех сотрудников российского посольства в Варшаве персонами нон-грата.

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Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Польши.

Так, МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева и вручил ему ноту о признании трех сотрудников посольства персонами нон-грата.

Несмотря на то, что имена дипломатов не называются, решение было принято из-за нарушения ими дипломатического статуса и их деятельности, вредящей Польше.

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Напомним, 15 апреля США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент Джо Байден. Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов штатов. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".

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Также президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России. Он заявил что, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Европе летом и дал понять ему, что США продолжают поддерживать Украину.

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