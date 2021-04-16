Польша солидарна с США: три сотрудника посольства РФ объявлены персонами нон-грата

Польша выразила солидарность с США в связи с введением санкций против РФ, и объявила трех сотрудников российского посольства в Варшаве персонами нон-грата.
Об этом говорится на сайте министерства иностранных дел Польши.
Так, МИД Польши вызвал посла России Сергея Андреева и вручил ему ноту о признании трех сотрудников посольства персонами нон-грата.
Несмотря на то, что имена дипломатов не называются, решение было принято из-за нарушения ими дипломатического статуса и их деятельности, вредящей Польше.
Напомним, 15 апреля США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент Джо Байден. Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов штатов. Подробнее – читайте в материале "Сегодня".
Также президент США Джо Байден выступил в Белом доме с речью, посвященной политике в отношении России. Он заявил что, предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Европе летом и дал понять ему, что США продолжают поддерживать Украину.
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