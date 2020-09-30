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Польша усиливает карантин из-за скачка заражений COVID-19

30 сентября, 00:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В том числе вводится обязательное ношение маски на улице

Правительство Польши решило усилить карантинные ограничения и ввести новую стратегию действий в отношении лиц, у которых диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19 в связи с резким увеличение количества инфицированных коронавирусом в течение последних нескольких дней.

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Об этом заявили министр здравоохранения Польши Адам Недзельский и главный санинспектор Вальдемар Краска на пресс-конференции в Варшаве, передает "Укринформ".

Ограничения прежде всего конснутся массовых собраний: в "зеленых" зонах количество участников массовых мероприятий и свадебных церемоний уменьшат со 150 до 100, в "желтых" зонах – со 100 до 75, а в "красных" – с 75 до 50.

В "красных" зонах запретят функционирование ресторанов и пабов после 22:00, а в "желтых" вводится обязательное ношение масок на улице.

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Кроме того в Польше со следующей недели вводится новый алгоритм действий в отношении инфицированных COVID-19 людей – теперь решение об изоляции пациента смогут принимать не только врачи инфекционной больницы, но и семейные.

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В то же время ранее польские ученые заявили, что создали первое в мире эффективное средство от коронавирусной инфекции на основе плазмы выздоровевших людей.

Напомним, новый министр здравоохранения Чехии Роман Примула собирается вынести на рассмотрение правительства предложение о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Польша карантин коронавирус COVID-19
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