Польша вернула карантин для украинцев – что должны знать заробитчане

Раньше путешественникам было достаточно предоставить при пересечении границы негативный тест на COVID-19

На фоне стремительного распространения мутации коронавируса типа "Дельта" Польша возвращает 10-дневный карантин для граждан всех стран из-за пределов Шенгенской зоны. Новые правила вступили в силу с полуночи.

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Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Оксана Щербина.

Прежде путешественникам было достаточно предоставить при пересечении границы негативный тест на COVID-19, но 23 июня польские власти открыли сразу три пункта пересечения для украинцев – два во Львовской области и один на Волыни.

Пока что они работают в обычном режиме – по-прежнему пропускают только тех, кто имеет документы на работу. В Польше им придется сдать тест на коронавирус.

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За половину суток работы пункта пропуска в Угринове границу пересекли чуть больше сотни людей в обе стороны. Но доехать к пункту назначения удалось не всем. Преимущественно из-за проблем с документами.

"Около десяти случаев, так скажем, когда гражданин Украины выезжал с территории Украины. Дойдя до контроля польской стороной, он был не пропущен и возвращен в Украину", – говорит военнослужащий Львовского пограничного отряда Ярослав Ясинский.

При этом украинцев, приезжающих в Польшу на работу или учебу, бесплатно прививают от коронавируса прямо на границе. А в мобильных центрах вакцинации есть все признанные Евросоюзом вакцины.

Также мы писали, что польское правительство ввело коды-идентификаторы для заробитчан, чтобы заставить их официально платить налоги.